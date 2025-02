Fynsk folketingspolitiker klar til at kigge på loven

For Thomas Skriver Jensen peger problemet med dårligt byggeri to steder hen.

- Jeg ser da først og fremmest et problem med moralen for den bygherre, som har bygget for dårligt. Kort og godt. Og så er det klart, at der ligge et ansvar hos politikerne lokalt, men også hos os på Christiansborg, for vi skal gøre alt for at sikre, at den slags ikke kan ske, siger han og fortsætter.

- Jeg er glad for at høre, at der er folk lokalt i Nyborg, som har nogle konkrete ideer til, hvad vi kan gøre. Dem vil jeg rigtig gerne lytte til og være med til at bære ind på Christiansborg, fordi det her skal løses, så det ikke sker igen i fremtiden, siger han.