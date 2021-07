Fynsk gymnasium forbød cigaretter først - fik succes med kærlighed og sanktioner

Han oplever, at der er færre rygere på de nye årgange, men det er ikke uden undtagelse.



- Selvfølgelig vil der være nogle, der ryger lidt i krogene, men generelt er det gået rigtig fint, og jeg er positivt overrasket, siger Niels Ture Holm.

Svært at kontrollere snus

Som en del af det nye lovkrav om nikotin på ungdomsuddannelser, er det nu også forbudt at bruge snus.

Det er der ellers rigeligt af på Nyborg Gymnasium ifølge tidligere elev Niels Ture Holm.

- Man stikker bare en pose snus op under læben, så det er selvfølgelig lidt sværere at kontrollere. Der har selvfølgelig også været masser af det, siger han.

Rektor Henrik Vestergaard Stokholm anerkender, at det bliver sværere med snus.

- Rygningen er væk, og så er folk begyndt at snuse, men det sætter vi ind over for her i løbet af året, siger han.



- Jeg mener, at vi som skole har et ansvar for, at de unge ikke får de her laster. De kommer til at leve kortere, hvis de ryger.