Fynsk kommune finalist i europæisk konkurrence

Midt i coronakrisen var der tirsdag gode nyheder til Nyborg Kommune. Den fynske kommune er nemlig med i opløbet i en europæisk konkurrence, der anerkender mindre byers grønne indsats.

Blandt 17 ansøgere er Nyborg blevet udvalgt som én ud af fem finalister til det såkaldte European Green Leaf Award (EGLA).

Og det er "et enormt skulderklap", lyder det fra byens borgmester.

- Det er jeg på vegne af Nyborg Kommune super stolt af. Ét er at sidde og lave en masse tiltag og gøre en lang række ting. Noget andet er, at det bliver anerkendt. Det er helt fantastisk, siger han til TV 2/Fyn.

En halv million på højkant

Den prestigefyldte titel European Green Leaf uddeles hvert år til mindre europæiske byer eller kommuner på mellem 20.000 og 100.000 indbyggere.

Det sker til en særlig ceremoni, hvor finalisterne først skal præsentere deres grønne resultater og fremadrettede klimaindsats for det internationale ekspertpanel.

Ekspertpanelets seks bedømmelseskriterier · Klimaforandringer og energieffektivitet · Bæredygtig mobilitet · Natur, bæredygtighed og bæredygtig brug af land · Luftkvalitet og støj · Affald og cirkulær økonomi

Med titlen følger også lidt over en halv million kroner, der skal bruges til at iværksætte nye ambitiøse miljø- og klimatiltag. Derudover bliver byen grøn ambassadør. Og den titel vil man gerne påtage sig i Nyborg.

- Det kræver, at alle er med til at løfte opgaven, og vi har ikke noget imod at være ambassadør for den dagsorden, siger Kenneth Muhs.

Den fynske kommune må dog vente et godt stykke tid, før spændingen bliver udløst. På grund af coronapandemien er arrangementet udskudt fra juni 2020 til efteråret 2021.

Vil ikke vente

Det betyder ikke, at Nyborg Kommune vil holde igen med de grønne tiltag, forsikrer borgmesteren.

- Vi er i fuld gang. Vi har netop foreslået, at vi skal lave en del skovrejsning, og så har vi også et projekt om biodiversitet, siger han.

I sin ansøgning har kommunen også fremhævet nogle af de grønne løsninger, der allerede er sat i værk i Nyborg.

Herunder at 98 procent af opvarmning af huse i Nyborg kommer fra overskudsvarme fra virksomheder, hvilket gør, at varmeproduktionen er stort set CO2-neutral.