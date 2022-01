Fynsk kommune helt i bund: Knap hver tredje forlader folkeskolen uden brugbar eksamen

Politisk fokus

Undersøgelsen tager også højde for sociale, demografiske og økonomiske forhold i de enkelte kommuner, og Benchmarkingenheden opstiller derfor et mål for, hvor mange elever i hver kommune, der forventes at kunne opfylde karakterkravene.

I Nyborg Kommune forventes 75 procent af eleverne at kunne opfylde kravene, men det er altså færre, der i virkeligheden opnår de nødvendige karakterkrav for at kunne blive optaget på en erhvervsuddannelse.