Fynsk landbrug går forrest: Nye metoder til at rense vandet

Lokale mini-vådområder som Torben Lyngsøe Povlsens kan være en af løsningerne

- Det er jo dybt imponerende, at man kan rense vandet 95 procent rent for nitrat. Vi skal kigge på, hvad vi kan gøre for at en landmand trygt og sikkert kan gå i gang med det her. At en landmand som Torben går forrest er da positivt, og det er et skridt i den rigtige retning, siger Rasmus Prehn.

Regeringens udspil lægger op til, at en stor del af kvælstoftudslippet stadig skal håndteres på markerne med såkaldte efterafgrøder. Der er behov for at finde andre og bedre løsninger uden for dyrkningsfladen.