Fynsk Michelin-vin eftertragtet: Nu udvider Jacob og Helle produktionen

Dansk vin har ellers haft et ry for at være surt. Men det er ifølge Helle Stokkebye ikke tilfældet mere, fordi danske vinproducenter er blevet bedre til at lave vin siden den første vingård i Danmark blev grundlagt i 1999.

Og fordi man allierer sig med eksperter. Ægteparret på Østfyn samarbejder for eksempel med en tysk vinmager.

- Vi ved, vi kan noget selv, men vi kan ikke det hele, forklarer Helle Stokkebye.

Lige nu er vinproduktionen ikke Jacob og Helles eneste indkomst. Men målet er, at de engang skal kunne leve udelukkende af vinproduktionen.

- Inden for en to-tre år tror vi på, at det bliver en realitet, siger Helle Stokkebye.

Når de nyplantede vinstokke er klar til at blive høstet om to år, kommer den fynske vingård til at producere cirka 25.000 flasker om året.