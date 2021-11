Fynsk parti vil i Folketinget - en gratis Storebæltsbro er eneste mærkesag

Derfor er der også nultolerance fra politiets side, hvis kandidaterne begynder at vakle i troen på en gratis bro.



- Det holder vi benhårdt fast i. Kommer der en kandidat og begynder at sige et eller andet og vakle i forhold til en gratis bro, så er det eksklusion. Det er det ultimative og eneste krav, at du skal arbejde for en gratis bro, siger Carsten Kudsk.



Mangler stadig vælgererklæringer

Selvom partiet er blevet godkendt til at stille op til næste folketingsvalg, så er det altså ikke helt i mål endnu. Først skal der indsamles 20.000 vælgererklæringer.

Det foregår på vaelgererklaering.dk og er vælgernes mulighed for at hjælpe et nyt parti til at komme på stemmesedlen til næste valg. Når erklæringen er igangsat, går der syv dage - en såkaldt eftertænksomhedsperiode - før den kan blive endeligt bekræftet.

- Det er noget af en opgave, man skal have samlet over 20.000 underskrifter, men jeg kommer tit rundt på markeder og fortæller, hvad vi arbejder for, og her kan jeg hurtigt samle dem, siger han.