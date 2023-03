Fynsk plejehjem får hård kritik - påbud kan sætte stopper for nye beboere

Læge var bekymret

Friplejehjemmet er ejet og drevet af Danske Diakonhjem, og det er ikke første gang, at organisationen modtager kras kritik af deres plejehjem.

Senest har Friplejehjemmet Lillebælt i Middelfart fået opretholdt et påbud om, at der er større problemer af betydning for patientsikkerheden på stedet.

Ligeledes gør det sig gældende i Nyborg. Her er kritikken bare hårdere, da styrelsen i sin rapport vurderer, at det ikke er forsvarligt at lade nye borgere flytte ind.

"Styrelsen for Patientsikkerhed har efter tilsynsbesøget den 07-02-2023 vurderet, at plejeenheden indplaceres i kategorien: Kritiske problemer af betydning for den fornødne kvalitet og påbydes at indstille indflytning af nye borgere", står der i konklusionen, som TV 2 Fyn har set.

Det var blandt andre en læge, der valgte at gå til Styrelsen for Patientsikkerhed om forhold vedrørende kvaliteten af omsorg og pleje på stedet.

Nyopstartet plejehjem

Danske Diakonhjem driver for tiden 44 plejehjem rundt om i landet og har to nye på vej. På Strandhøjen i Nyborg er der 67 lejligheder fordelt på fire etager. Ved tilsynet var der taget tre etager i brug, og der boede 35 beboere.

Og indtil videre er tilsynets konklusion, at der ikke bør komme flere borgere i lejlighederne, før påbuddet bliver efterlevet.

Ifølge tilsynsrapporten oplevede beboere, at de ikke i tilstrækkelig grad fik hjælp til at leve det liv, de ønskede.

En beboer var blandt andet blevet utryg, da en medarbejder kom for at måle blodtryk uden at kunne redegøre for formålet med målingen.

Desuden kunne måltiderne være præget af en urolig atmosfære.

- Vi har en klar forventning om, at der bliver rettet op på det, og det har vi selvfølgelig også en interesse i, siger ældrechefen i Nyborg Kommune, Solveig Christiansen.

Det har ikke været muligt for TV 2 Fyn at få en kommentar relateret til kritikpunkterne fra plejehjemmets ledelse.

Diakonhjemschef i Danske Diakonhjem Lene Soelmark fortæller, at de endnu ikke er klar til at udtale sig.



- Vi vil selvfølgelig gerne afvente den endelige rapport, så vi helt konkret ved, hvor det er, vi skal sætte ind. Derefter udtaler vi os meget gerne, siger Lene Soelmark.

Hun tilføjer, at man har forholdt sig kritisk til tilsynets rapport, men tager den alvorligt.

- Der er nogle ting, hvor vi tænker, at vi er nyopstartet og meget gerne vil have mulighed for at etablere os. Vi kan aldrig være uenige i, at patientsikkerhed til enhver tid står højest på dagsordenen.

På Fyn driver Danske Diakonhjem i alt fire friplejehjem; Strandhøjen Friplejehjem i Nyborg, Svendborg Friplejehjem i Svendborg, Tornbjerg Friplejehjem i Odense og Friplejehjemmet Lillebælt i Middelfart.

Også i hjemmeplejen er der udfordringer. Hjemmeplejedistriktet Åsumgruppen i Odense fik for nylig et påbud om uforsvarlig håndtering af medicin.