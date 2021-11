Fynsk rekord: Nyborg har Fyns længste sagsbehandlingstider

- Vi har i 2020 og starten af 2021 ryddet op i alle de her sager, der har ligget i systemet. Når sagen så lukkes i systemet, bliver den registreret og tæller i statistikken. Hvis vi bare lod dem ligge kom de aldrig med i statistikken, oplyser Søren Møllegård.

Det ændrer dog ikke ved det faktum, at forvaltningen også har haft travlt

- Sagsbehandlingen har været for lang, og derfor er det rigtig godt vi har fået en million kroner ekstra i midten af 2021 og har fået et privat firma til at hjælpe. Forventningen er, at vi kommer meget længere ned i behandlingstid i 2022, både fordi der nu er styr på det tekniske hos sagsbehandlerne og dels fordi vi har fået mange ekstra ressourcer til rådighed, siger Søren Møllegård.