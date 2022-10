Fynsk sag om kommunes ansattes ytringsfrihed er på plads

Sagen om ytringsfrihed for de ansatte i Nyborg Kommune er nu sat på plads.

Det har Folketingets Ombudsmand sikret med et brev til kommunen.

Nyborg Kommune har således revideret dens tidligere udmelding til medarbejderne angående rammerne af offentligt ansattes ytringsfrihed, skriver ombudsmand, Niels Fenger, i en nyhed på Ombudsmandens hjemmeside.



Niels Fenger gik af egen drift ind i sagen, da kommunen 9. september i en mail skrev til medarbejderne, at de burde gå til nærmeste leder, tillidsmænd eller HR med kritik i stedet for at gå anonymt til pressen.

Udmeldingen kom på baggrund af en række artikler om arbejdskulturen i Nyborg Kommune. Artiklerne var baseret på anonyme henvendelser.

Ti dage senere forholdt justitsminister Mattias Tesfaye (S), i et svar til SF's retsordfører Karina Lorentzen, sig til de offentligt ansattes ytringsfrihed.

- Det er vigtigt for vores demokrati og den offentlige debat, at offentligt ansatte bringer deres viden og synspunkter i spil.

- Vi har alle en interesse i at kende til forholdene på de offentlige arbejdspladser, og jeg kan derfor naturligvis kun opfordre alle offentligt ansatte til at gøre brug af deres ytringsfrihed, svarede Mattias Tesfaye retsordføreren.

Niels Fenger påpeger det samme over for Nyborg Kommune, og siger:

- Det er vigtigt, at kommunens medarbejdere ikke er i tvivl om, de har ret til at udtale sig til pressen, og at der ikke kan stilles krav om, at en kritik kun rejses internt.

Han tilføjer, at han er glad for, at kommunen nu melder ud, at ytringsfriheden naturligvis gælder for alle medarbejdere.