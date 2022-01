Fynsk stjernefrø nomineret til en af Danmarks største filmpriser: - Vildt, at jeg har sådan en drømmedebut

Det seneste år har været vildt for 26-årige Johanne Milland fra Nyborg.



Hun har både haft sin første professionelle hovedrolle i en musical og sin første hovedrolle i en spillefilm, da 'Venuseffekten' fik præmiere i de danske biografer for under to måneder siden.

Men det stopper ikke dér. Det opdagede hun, da hun så, at Filmakademiet løbende begyndte at offentliggøre årets Robert-nomineringer.