Fynske barndomsvenner hitter med innovativ mad

Spiser hapsere dagligt

De to fynske barndomsvenner vandt i juni den prestigefyldte konkurrence for fødevare, Sol over Gudhjem, der blev afholdt på Bornholm.

- Det er mange tusinde timers arbejde, som kulminerer der, fortæller Benjamin Jack Pedersen.

Stifteren af den lille fynske konfekturevirksomhed spiser sit produkt hver dag, og han håber, at det er noget, der vil brede sig i samfundet, så de kan få gang i økonomien i virksomheden.

Der er andre virksomheder, der kæmper med økonomien. Selv om selskabet bag Tinderbox fik 21 millioner kroner i statsstøtte, har musikfestivalen fortsat underskud.