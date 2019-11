Fynske Motorvej: Uheld spærrede afkørsel ved Storebæltsbroen

Et alvorligt trafikuheld spærrede torsdag morgen afkørsel 44 Knudshoved ved Nyborg i vestgående retning, altså ind mod resten af Fyn.

Uheldet skete kort før klokken 7.30, og afkørslen var spærret helt frem til klokken 10.30.

Afkørsel 44 E20 vestgående ved Nyborg er pt. spærret på grund af alvorligt færdselsuheld. Politi og redningspersonale er på stedet. Tidshorisont ukendt. Brug i stedet afkørsel 45. — Fyns Politi (@FynsPoliti) November 28, 2019

Uheldet involverede en større lastbil med sættevogn, der bagfra blev påkørt af en varevogn.

Ifølge TV 2/Fyns oplysninger er der ikke sket alvorlig personskade ved uheldet. Forenden på varebilen blev dog smadret ved ulykken.

Indsatslederen på stedet fortalte til TV 2/Fyn, at afkørslen kun blev spærret for at give arbejdsro til politi og redningsmandskab i forbindelse med uheldet.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Fyns Politi på, om der er alvorligt tilskadekomne ved uheldet.