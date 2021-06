Fynske sildemadder hittede under nedlukning

- Jeg synes, vi er sluppet nådigt, og det lykkedes os endda at holde fast i vores medarbejdere uden at modtage kompensation. Det er jeg glad for, siger Anette Ladefoged, administrerende direktør i Tenax Sild.

Årets resultat er dog væsentligt ringere end det plejer. I 2019 havde sildefabrikken et overskud på seks millioner kroner efter skat.

Faktisk skal man helt tilbage til 2012 for at finde et resultat, der er tilnærmelsesvis lige så dårligt, hvor virksomheden havde et overskud på lige godt to millioner kroner.

Men omvendt, så har det også været et helt særligt år på grund af corona.

- Vores traditionelle højtider er påskebordet og julefrokosterne. Her var hele foodservicebranchen lukket ned. Så året så bestemt ikke godt ud, siger direktøren.