Gågade eller ej? Forening vil have mellemløsning droppet

Tirsdag aften skal Nyborgs politikere afgøre, om der skal være gågade i Nyborg. Og det er en debat, der fylder lige så meget i byen som snakken om byggeriet på Lynfrosten-grunden og diskussionen om de bekymrende forhold i Nyborgs socialforvaltning.

Og nu bliver der bragt nyt brænde til debatbålet.

Hidtil har handelsstandsforeningen i Nyborg ladet det være op til politikerne at træffe en beslutning om, hvad de vil med Mellemgade.

Men nu blander foreningen sig også i debatten.

I en mail til politikerne i Nyborgs teknik- og miljøudvalg og borgmester Kenneth Muhs skriver formanden for Nyborg Handelsstandsforening, Rasmus Kirk, nu, at en enig bestyrelse i Nyborg Handel og Turisme, ønsker, at politikerne venter med at opsætte midlertidigt inventar i gaden, som foreslået af kommunens administration fra april 2024.

Det mener bestyrelsen "uagtet", hvilken beslutning byrådet vælger.

- Derved menes, at der ikke etableres en midlertidig løsning fra april 2024, og der ikke ændres på gadens nuværende funktion, benyttelse og udformning før en endelig renovering og anlægsarbejde kan påbegyndes, hedder det.

Butikker vil have "sivegade"

Administrationen oplyser i indstillingen til byrådet, at der først er penge til et fuldt anlægsprojekt, hvis der sættes penge af til det i 2025. På det tidspunkt skal der også etableres nedgravede affalds-stationer.

- Ovenstående vil sikre at byens butikker vil have tid til at omstille sig til en eventuel forandret hverdag, udformningen af gaden kan planlægges og forberedes på ordentlig vis, samt sikre en mere jævn og veltilrettelagt overgang til den kommende udformning og plan for gaden. Ligeledes sikres det, at den videre planlægning af strategisk byudvikling og planerne for flere bynære parkeringspladser kan ske på et gennemarbejdet og velovervejet grundlag, skriver Rasmus Kirk på bestyrelsens vegne.

Inden byrådsmødet har 45 butikker og fem investorer i bymidten skrevet til politikerne, at de bør vælge at lave en sivegade, som de handlende kan parkere i og køre langsomt igennem.

I en prøveperiode omkring sommerferien havde teknisk forvaltning i Nyborg valgt at lukke gaden for siden at genåbne den.

Venstre, der har det absolutte flertal i Nyborg Byråd, har i teknik- og miljøudvalget stået fast på, at der skal være gågade i Mellemgade fra den 19. april 2024, mens Socialdemokraterne ønsker en sivegade og spørgsmålet taget op igen, når slotsbyggeriet er færdigt i 2028, og turisterne ventes at indtage Nyborg.

Konservative og SF ønsker sivegade indtil et-to år, før slottet åbner.

Det faldt siden flere handlende i gaden for brystet, at Venstre vil bruge sit flertal til at stemme en gågade igennem fra næste år. De har til Fyens Stiftstidende berettet om faldende omsætning i prøveperioden.