Gemytterne i kog: Gågade i Nyborgs bymidte skiller borgere og butikker

Der er tre emner, der interesserer nyborgenserne for tiden: oprydning på den forurenede Lynfrosten-grund, budgetbesparelser og - temaet, der slår alle andre - gågade i Mellemgade.

Mellemgade i Nyborgs bymidte er klemt inde mellem Kongegade og Nørregade, der begge er gågader.

Så ved at inddrage gaden i midten kunne der skabes et sammenhængende gågadenet til glæde for borgere og handlende.

Men sådan er det ikke endt.

Høj bølgegang

Siden kommunens teknik- og miljøudvalg op til sommerferien indførte et testforsøg frem til starten af januar, er bølgerne gået højt.

Handlende i Mellemgade var i lokale medier hurtigt på banen for at fortælle, at ideen ikke var født i deres baghave, og at udelukkelsen af biler ville skræmme kunderne væk. Dem er der hårdt brug for i en tid med voksende nethandel og tomme butikker.

Ifølge Nyborgavis.dk har der siden været samlet underskrifter ind mod kommunens testperiode. En spørgeundersøgelse foretaget af dele af handelsstandsforeningen, viser at kun tre ud 46 adspurgte butikker, støtter gågadeideen.

Og helt overordnet set peges der på, at det er fjollet af kommunen at lave en testperiode, når man ikke har opstillet mål for, hvad det er man tester.

De handlende har været i dialog med politikerne ad flere omgange, og for knap to uger siden slog regeringspartiet borgmester Kenneth Muhs og Venstre, der har absolut flertal i byrådet, så bak, oplyser Fyens Stiftstidende.

Forsøgs-stop

Forsøget stoppes ved udgangen af oktober, og der indføres permanent gågade fra 1. april næste år.

Den proces er oppositionen ikke tilfreds med. Først efter efterårsferien bliver forslaget nemlig officielt lanceret i teknik- og miljøudvalget.

Det sker nemlig midt i en proces, hvor borgerne i Nyborg officielt er blevet spurgt, hvad de synes om omdannelsen af Mellemgade til gågade og Nyborgs handelsliv i det hele taget.

Og den undersøgelse har først udløb ved udgangen af oktober.

Og lige nu mener borgerne tilsyneladende noget andet end butiksindehaverne i bymidten.

En aktindsigt til TV 2 Fyn viser, at 792 indtil torsdag har deltaget i undersøgelsen.

Flertal for gågade

Af dem er 95 procent almindelige borgere, kun 3 procent butiksindehavere.

Men 52 procent er enig eller meget enig i, at Mellemgade permanent omdannes til gågade mens 42 procent er imod. Kun 5 procent er hverken enig eller uenig.

47 procent synes, det har været lettere at være fodgænger i bymidten i testperiode, mod 28 procent, der mener det modsatte. 25 procent er hverken enig eller uenig.

46 procent af de adspurgte mener i øvrigt, at Nyborg har et attraktivt handelsmiljø mod 24 procent, der mener det modsatte. 30 procent er hverken enig eller uenig.

Som nævnt slutter undersøgelsen først den 31. oktober, så det endelige resultat kan sagtens ændre sig.

Kommunen har mødt kritik af, at man sagtens kan svare flere gange på kommunens link og dermed forplumre undersøgelsens resultater.

Men i et svar til TV 2 Fyn svarer teknisk forvaltning, at man stoler på folks ærlighed, og at man har gjort det let at deltage for at få så mange som muligt til at medvirke.

I modsat fald skulle man have sendt et individuelt link til alle borgere.