Giftgrund tiltrækker sig ny opmærksomhed: Rød smiley til firma bag omstridt byggeri

Forleden var betonarbejdere på giftgrunden på Storebæltsvej i Nyborg i Folketinget for at klage over forholdene på arbejdspladsen. Her er et 15.000 kvadratmeter nyt butiksbyggeri ved at tage form.

Medarbejderne klager over kvalme, hovedpine, og at de bliver utilpasse af at gå rundt i fenollugtene fra den tidligere forurening af grunden.

Nu er der atter fokus på arbejdspladsen.

Firmaet, der har ansvaret for byggeriet på grunden, Innovater, har fået to nye påbud af Arbejdstilsynet.

Det oplyser Arbejdstilsynet på sin hjemmeside, hvor det oplyses, at der den 26. november er givet påbud for et såkaldt kompetencekompleks.

Denne gang er Arbejdstilsynets smiley rød, og Arbejdstilsynet oplyser til TV 2 Fyn, at påbuddet er en opfølgning på et tidligere påbud om farlige adgangsveje. Desuden dækker påbuddet, at forholdene for at sikre sikkerhed og sundhed på byggepladsen ikke er tilfredsstillende opfyldt.

Det første påbud for farlige adgangsveje fik Innovater den 20. oktober i år, viser en aktindsigt til TV 2 Fyn.

Her blev det påtalt, at firmaet havde en mangelfuld skriftlig plan for sikkerhed og sundhed på byggepladsen.

Væsentlige mangler

Arbejdstilsynet vurderede, at manglerne i planen for sikkerhed og sundhed var væsentlige og, at der kan være en sammenhæng mellem manglerne i planen og de konstaterede arbejdsmiljøproblemer i fællesområderne på byggepladsen.

Ifølge byggepladsens plan fremgik det ikke tydeligt, hvor på byggepladsen der var adgangsveje for gående og kørende.

- På tilsynets besøg var adgangsvejen flere steder gravet op eller ujævn, og der stak stål op af jorden, som man kunne falde over og komme til skade på, skriver Arbejdstilsynet.

Innovater fik sit første påbud allerede den 31. maj i år, men her var der mest tale om en formalitet.

Man havde ikke anmeldt byggepladsen til Arbejdstilsynet, selv om arbejdet på byggepladsen var i fuld gang. Det havde man dog gjort i starten af marts, men den tilladelse var udløbet.

TV 2 Fyn har for nylig omtalt yderligere tre påbud på pladsen: Nye påbud til byggefirmaer og har ligeledes søgt aktindsigt i det påbud, der har udløst en rød smiley.

Dette er dog endnu ikke er udleveret fra Arbejdstilsynet.

TV 2 Fyn har fredag forgæves forsøgt at få en kommentar fra Innovater.

Siden har Arbejdstilsynet på din hjemmeside oplyst, at Innovater Øst i København har modtaget et bygherre-strakspåbud - en gul smiley.

Det vides ikke, om det har forbindelse til byggeriet i Nyborg.