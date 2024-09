Gitta om løsning på skatteproblemer - der er et “aber dabei”

I Gartnerbyen i Odense har Gitta Ravn fået en opkrævning på naboernes ejendomsskat - også selvom hun kun ejer sin egen grund.

I sidste uge modtog den hårdtprøvet boligejer så en ekstraregning på 54.000 kroner. Penge, som dækker over hendes naboers grundskyld for andet halvår af 2023. I alt lyder Gitta Ravns skattegæld for de mange grunde nu på mere end 70.000 kroner, som der løbende kommer renter på.

Tirsdag har skatteminister Rasmus Stoklund (S) slettet regningen for 2024. Det efterlader dog et lille "aber dabei", forklarer Gitte Ravn i videoen ovenover.