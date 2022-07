Glæde i Nyborg dagen derpå: - Alle gik rundt og smilede

De seneste tre år har Lone Mørup primært brugt på at forberede Nyborg til Tour de France.

Byen var lørdag målby for anden etape over Storebæltsbroen, og hun er tilfreds med resultatet.

- Jeg er enormt glad over, at det lykkedes, og at det lykkedes så godt. Når man kigger i medierne eller på de sociale medier, er der en enorm begejstring og glæde. Inde i mig er der taknemmelighed over alle de mennesker, der har været med til at bidrage, siger pressechef Lone Mørup, der har koordineret og planlagt festlighederne i Nyborg.

- Det bedste ved i går var at se alle de glade mennesker, understreger hun.

Fyns Politi: Festlig cykeldag

Dagen igennem var der feststemning og fejring af verdens største cykelløb i Nyborg, hvor anslået omkring 70.000 mennesker var mødt op - der bor cirka 17.000 mennesker i byen.

- Vi er stolte over, at vi kunne være så gode værter for alle de gode gæster. Alle gik rundt og smilede og havde en god dag. Og jeg er ret glad for, at vejret var godt. Det kunne vi ikke planlægge, siger Lone Mørup.

Fyns Politi er enig i, at lørdag blev lige præcis den dag, myndighederne og fynboerne havde håbet på.

- Det blev nøjagtig den festlige og folkelige cykeldag, som vi havde håbet på. Undervejs på ruten oplevede vi kun ganske få udfordringer, og folk opførte sig rigtig fint. Tilskuerne fortjener stor ros for deres måde at være på, siger politiinspektør Christian Rasmussen fra Fyns Politi.

Storebæltsbroen var lukket mellem klokken 13 og 18, så rytterne kunne cykle over Danmarks største bro. Og det gik uden de store problemer.

- Folk har generelt lyttet til anbefalingerne om enten helt at lade være med at køre over Storebæltsbroen eller at køre tidligt. Lukningen af Storebæltsbroen og motorvejen medførte derfor kun ganske lidt kø, forklarer Christian Rasmussen.

TV 2 Fyn fangede efter etapen flere af de danske cykelstjerner, der fortalte, at det havde været hektisk at cykle over Storebæltsbroen.