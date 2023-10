Glenn er udviklingshæmmet og fik førtidspension - men nu har han fundet sit drømmejob

Ikke bare et spørgsmål om penge

En rapport fra Social- og Boligstyrelsen viser, at hvis man aktiverer en førtidspensioneret borger i et KLAPJob, kan kommunen over seks år spare mere end 100.000 kroner.

Derfor kan det være nærliggende at spørge sig selv, om det så ikke blot er en nem løsning for en kommune at sætte en borger i et skånearbejde og dermed spare en masse penge.

Men så simpelt og økonomisk kan man ikke sætte det op, mener formanden for Arbejdsmarkedsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune.

- I første omgang er det ikke det, der er vores førsteprioritet. Det er det med at lade borgeren få en fod inden for arbejdsmarkedet igen. Skulle det give et eller andet økonomisk til kommunen, så er vi selvfølgelig også rigtig glade og stolte over det, siger Rene Brinch Petersen (S).