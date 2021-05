Grand départ nærmer sig: Cykel-fest i Nyborg inspiceret

Efter at have udskudt besøget fra ASO tre gange, er glæden til at få øje på.

- Det kan ikke beskrives, hvor meget det betyder at få en verdensbegivenhed som Tour De France til Nyborg, siger Tue Kempf.

At få Nyborg på verdenskortet vil ikke kun booste turismen, men byen generelt, mener projektchefen.

- Vigtigst af alt så betyder det rigtig meget for sammenholdet og selvforståelsen for Nyborg, at vi sammen kan løfte et arrangement som det her, understreger Tue Kempf.

Bump på vejen

Når rytterne kører af broen, er der kun 2,3 kilomenter til målstregen, og derfor er pladsen/lokationen afgørende for, at alle 80 lastbiler med teknisk udstyr kan være i området.

Men det er blot en af de mange ting, der skal være styr på.

- Der er rigtig mange ting, der skal pakkes ind, men det har Tue Kempf, hans hold og kommunen fundet nogle rigtig gode løsninger på, så jeg er meget fortrøstningsfuld, og det er franskmændene også, fortæller Alex Pedersen, direktør for Grand Départ Copenhagen Denmark.