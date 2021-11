Grøn for ja, rød for nej: Enighed om at sænke CO2-udledning i Nyborg

Derfor kom emnerne også vidt omkring. Alt fra spørgsmål om fysisk aktivitet, udfordrede børn og kommunens C02-udledning.

Og netop spørgsmålet om udledningen i Nyborg Kommune var samtlige kandidater i panelet enige om. Spørgsmålet gik på, hvorvidt Nyborg Kommune skal bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning. Processen bag var der imidlertid forskellige bud på.

Flere grønne byggerier

Carsten Kudsk fra Vi Lokale Demokrater mener, at kommunen bør se mere på genanvendelige byggematerialer, for at sænke sin udledning.



- Jeg synes vi skal arbejde mere med grønne byggerier og bygge med træ. Som kommune skal man sende et signal om, at alle former for byggematerialer ender på deponi. Det vil ikke have som kommune overhovedet, for 30% af C02 udledningen kommer faktisk fra byggematerialer, siger han.

Ifølge Suzette Frovin fra SF, så bør man plante mere skov i Nyborg Kommune.

- Jeg vil gerne have, at vi kommer i gang med at plante noget skov. Vi har aftalt, at vi skal plante 250 hektar skov. Det kloge ved at plante skov, det er, at det er med til at sænke C02-udledningen, men samtidig er det med til at beskytte vores drikkevand, siger hun.



Ifølge spidskandidat fra Socialdemokratiet, Sonja Marie Jensen, så bør man tage skeen i den anden hånd.