Grønne afgifter: Nyborgensernes varmeregning kan eksplodere

Og den kan komme til at stige endnu mere.

Regeringen spillede for knap tre måneder ud med et grønt udspil, der skal gøre det så dyrt for store CO2-udledere, at de er nødt til at omlægge produktionen, så den er mindre belastende.

Og det rammer Fortum - bedre kendt som Kommunekemi - og alle Nyborgs fjernvarmebrugere, der får billig overskudsvarme fra Fortum og Koppers.

Fortum udleder 160.000 ton CO2 om året.

Fortum - det tidligere Kommunekemi - leverer 84 procent af fjernvarmen, og regeringens udspil vil komme til at koste 120 millioner kroner om året, hvis den udføres i ren form, siger Fortums direktør Jens Peter Rasmussen.

Han frygter, at virksomheden i værste fald må lukke, fyre de 170 medarbejdere, og at danske virksomheder fremover må sende deres farlige affald til udlandet. Derfor efterlyser han en særordning, som også har været på tale for cementgiganten Aalborg Portland.

Farligt affald

Spildvarmen opstår, når Fortum under høje temperaturer brænder Danmarks farligste affald af. Dermed løser man en vigtig samfundsopgave, der samtidig sikrer nyborgenserne billig fjernvarme.

Ifølge Erik Hansen vil en fjernvarmefremtid uden Fortum betyde en væsentlig forhøjelse af varmeregningen for nyborgenserne.



Og det forekommer paradoksalt, hvor der også fra regeringen er pres på for at fremskynde udvidelsen af fjernvarmenettet i landets kommuner.

- Der bliver ikke tale om en fordobling af fjernvarmeprisen, men det vil blive dyrt, indtil vi finder alternativer. Det vil der formentlig gå 2-3 år med, siger Erik Hansen.