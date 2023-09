Eleverne på Nyborg Gymnasium havde i dag skiftet bøgerne og den bærbare ud med affaldssækken i klimaets tjeneste.

Under sloganet 'Small Steps - Great Impact' brugte 1300 gymnasieelever fredagen på at samle og sortere alt fra plast og glas til restaffald rundt omkring i Nyborgs gader.

Fredag er det klimahandledag, og det er med klimaet i fokus, at eleverne begiver sig ud i gaderne, men det handler også om at forskønne ens egen by.

Se hvordan det gik i videoen.