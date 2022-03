Gymnasier hjælper Ukraine: Nyborg Gymnasium har indsamlet over 20.000 kroner

- Vi hade planlagt for et par uger siden at lave en koncert, for det er fedt med stemning og musik. Og nu kunne vi så også skabe noget opmærksomhed om det, der foregår i verden, siger Klara Louise Due Pyszko, der er elev på Nyborg Gymnasium.

Tirsdag aften er det lykkes gymnasiet at samle hele 20.438 kroner ind, hvilket sender Nyborg Gymnasium i top i forhold til de andre gymnasier i Danmark.

- Det fylder meget

Det østfynske gymnasium er ikke alene om indsamlingen. Rigtig mange danske gymnasier har sat sig et mål om at indsamle minimum 4.000 kroner til ukrainerne, som Nyborg Gymnasium altså allerede er langt over.