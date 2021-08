Håndbold: Fynsk hold trækker sig fra 1. division

I den forgangne sæson sluttede SUS Nyborg på sidstepladsen i herrernes 1. division. Foruden den sportslige bet, som det er at slutte sidst, resulterede sæsonen også i et underskud på omkring 100.000 kroner.



På grund af coronaviruspandemien blev nedrykningen suspenderet, og derfor forblev det østfynske mandskab i landets næstbedste række til den kommende sæson, som indledes i begyndelsen af september.

Da Håndboldligaen i år er udvidet med ét ekstra hold, vil der ydermere have været fire direkte nedrykkere i stedet for de normale tre i 1. division, hvilket stiller SUS Nyborg over for en særdeles vanskelig sportslig udfordring.



Samtidig med svære sportslige vilkår har coronapandemien resulteret et massivt fald i klubbens sponsorindtægter.

- Selv nogle af vores trofaste sponsorer har reduceret eller helt fjernet deres sponsorater på grund af corona, og vi turde ikke tage chancen med dem, vi har. Men med udsigt til måske endnu større underskud i den kommende sæson, så er det rettidig omhu, siger Carsten Madsen.

Amatører mod professionelle

Sammenlignet med de fleste af de øvrige 1. divisionsklubber er fundamentet i SUS Nyborg noget anderledes.

Elitesamarbejdet er først og fremmest baseret på egne talenter uden at kunne tilbyde spillerkontrakter. Klubben er samtidig uden lønnet administration, men er fortsat baseret på frivillige principper.



- 1. division er en mærkelig størrelse med enorme forskelle på budgetter alt efter målsætning. Vi vil ikke lave spillerkontrakter, men vil bære igennem som amatører og med vores egne talenter. Og det bliver sværere og sværere, siger Carsten Madsen.

Og med udsigt til endnu et stort underskud har SUS Nyborg altså nu meddelt Dansk Håndbold Forbund, at holdet ikke er i stand til at stille op i 1. division i den kommende sæson, som starter i september.

I stedet må holdet i den nye sæson spille i 3. division, som reglerne foreskriver. I forvejen har SUS Nyborg både et dame- og herrehold i 3. division.

- Nu genstarter vi SUS Nyborg. Vi skal ud at snakke med vores faste støtter, og så bruger vi et par år på det og ser, hvor langt det rækker. Vi skal udvikle os igen og komme i 2. division med både herrer og damer, for vi har rigtig gode moderhold med en masse talenter, siger håndboldformanden.