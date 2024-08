Halvvejs over Storebælt var Nete tæt på at give op på vild mission

Den her kamp, skulle hun vinde for sig selv.

- Jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg ikke bare gav op. Ja... Jeg formåede at finde et eller andet i mig, der gjorde, at jeg bare fortsatte med at padle, fortæller hun.

Og det gjorde hun. På 6,5 time tilbagelagde hun 19 kilometer fra Nyborg til Korsør på sit elskede paddelboard - men det var egentlig ikke det, der var vigtigst.

Det vigtigste var sejren over frygten.

Finder ro i at padle

Det er ikke mange år siden at Nete Stautz-Nielsen padlede for første gang. Interessen opstod efter coronapandemien, da hun fik et behov for at skabe mening i sit liv.

- Jeg mødte meget modstand, og jeg havde brug for at finde ud af, at jeg var god nok. Så fandt jeg ud af, at jeg var god til at svømme og padle, og kunne bruge det til at give mig et selvtillidsboost, siger hun videre.

Til at starte med blev boardet kun luftet i Odense Havn, hvor hun nemt kunne søge i land, hvis balancen forsvandt - men efterhånden som hun blev mere modig, blev også hendes mål mere dristige.