Lungeforeningen og Pension Danmark kørte i dag rundt til virksomheder for at tilbyde medarbejderne en test for lunge sygdommen KOL. Turen gik blandt andet forbi hotel Nyborg Strand, hvor flere medarbejdere fik tjekket deres lungekraft.

Lungebussen kører rundt for at sætte særligt fokus på netop KOL, især fordi halvdelen af danskerne, der har KOL, ikke selv ved det, fortæller Ann Leistiko, direktør for Lungeforeningen.