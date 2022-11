Har klaget over fejl på stemmesedlen: - Det skal bare køre snorlige

Efter nogle dages overvejelse indgav Lasse Haugaard Pedersen tirsdag en klage over fejlen til Indenrigs- og Boligministeriet.



- Jeg har valgt at indgive en officiel klage, fordi det er vigtigt for mig at få undersøgt, hvad der gik galt i processen, hvem der har ansvaret og hvordan man forebygger, at det sker igen, siger Lasse Haugaard Pedersen.

Valghandlingen er en basal ting

Efter fintællingen stod det klart, at Lasse Haugaard Pedersen ikke blev valgt ind i Folketinget. Han fik 2.228 stemmer. Det var 109 stemmer færre end Kim Aas, der fik 2.337, og som altså nu kan kalde sig folketingsmedlem.

Lasse Haugaard Pedersen vælger ikke at klage på grund af valgresultatet, men fordi han mener, at man som vælger skal kunne have fuldstændig tillid til selve valghandlingen:

- Valghandlingen er en basal ting i vores demokrati, og den skal bare køre snorlige.

Folketinget skal behandle klager

Valgkonsulent i Indenrigs- og Boligministeriet Christine Boeskov oplyser til TV 2 Fyn, at både Socialdemokratiets og Venstres partiorganisationer på Christiansborg har klaget over de forkerte stemmesedler fra Nyborg.

- I den konkrete sag har Nyborg Kommune begået en fejl, og klagen skal behandles af Folketinget i næste uge, fortæller Christine Boeskov.

Kan det betyde, at valget skal gå om?

- Det er i hvert fald et af de værktøjer, der kan benyttes, men det er meget sjældent, at det bliver taget i brug, siger hun.

For Lasse Haugaard Pedersen handler det ikke om at lave rav i den, selvom valgresultatet betød, at han ikke blev valgt.

Så du har affundet dig med valgresultatet?

- Ja, det har jeg. Det handler ikke om valgresultatet, men om at få styr på processen i valghandlingen, siger Lasse Haugaard Pedersen.

Lasse Haugaard Pedersen er ikke den eneste politiker, der er utilfreds med de fejlagtige stemmesedler. Den konservative folketingspolitiker Mai Mercado, der opnåede genvalg, kalder fejlen for pinlig og en kæmpe brøler.