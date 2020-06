Har ventet to år på tandlægen: Suzettes datter risikerer varige mén uden behandling

I alt 2100 fynske børn og unge venter lige nu på at få en tid hos tandlægen, så de kan få ordnet deres tænder. Det tal er en kraftig forværring siden 2019.

Tandreguleringscenter Fyn (TRCF), der er et kommunalt samarbejde mellem fem fynske kommuner, kan ikke følge med, og ventelisten med patienter bliver længere og længere.

Én af dem, der har ventet længe, er Suzette Frovins datter.

- Hun har fået at vide, at hun skal have reguleret sine tænder, fordi hun har det, der hedder et skævt bid, som på et tidspunkt kan sætte sig og give nogle skader på den længere bane, siger Suzette Frovin.

Datteren har stået på venteliste i to år og stadig ikke hørt noget. Hun har endnu ikke været til en forundersøgelse.

- Jeg synes, det er synd for børnene, fordi de får stillet noget i udsigt og går nærmest og venter en hel barndom på at få reguleret deres tænder. Det er meget utilfredsstillende, at vi bliver ved med - ikke bare at have en venteliste - men at den venteliste faktisk bliver større og større, fortæller Suzette Frovin.

Gammel problematik

Den store mangel på børnetandlæger og specialtandlæger er ikke noget nyt problem. Men siden oktober 2019 er der kommet 20 procent flere patienter på ventelisen.

- Det er en gammel problematik, men når vi ser, at ventelisten er vokset og gået i den negative retning, skyldes det, at vi ikke har specialtandlæger nok på landsplan og ikke nok i forhold til vores normering. Ventelisterne er så ekstra forlænget af coronasituationen, hvor vi kun har haft mulighed for en gradvis genåbning, sagde sundheds- og forebyggelseschef i Odense Kommune, Sonja Serup Hansen til TV 2/Fyn torsdag.

På grund af den lange venteliste risikerer 200 børn og unge på Fyn at få varige mén.

Suzette Frovin er udover at være mor, også medlem af Nyborg Byråd for SF, som sammen med Odense, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nordfyn, er de fem fynske kommuner, der står bag Tandreguleringscenter Fyn.

Hun mener ikke, at Nyborg skal stå uden for samarbejdet, men hun synes, man bør kigge på organiseringen.

- Jeg kan være i tvivl om, om vi har den rigtige konstruktion. Om vi har grebet det an på den rigtige måde, samtidig med at jeg er opmærksom på, at det er svært at skaffe specialtandlæger, siger Suzette Frovin og fortsætter:

- Vi skal have kigget meget alvorligt på, hvordan vi kan nedbringe de ventelister.

På grund af de lange ventelister har Børn- og Ungeforvaltningen i Odense også sat sagen på dagsordenen til næste møde.

