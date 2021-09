Har vundet fornem pris: Ti-årige Bertel er årets børnecyklist

Med prisen fulgte en ny cykel og en masse begejstring fra klassekammeraterne. Bertil Mortensen har trådt i pedalerne, siden han startede med at cykle i skole før sommerferien. Det kom dog helt bag på den unge cyklist, da han fik at vide, at han havde vundet prisen.

- Det var virkelig mærkeligt for mig. Jeg tænkte bare: Hvordan kan jeg overhovedet vinde? Der er da mange andre, der kan cykle længere og hurtigere end mig, fortæller Bertil Mortensen.