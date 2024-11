Hemmelig beundrer har haft tegnebogen fremme: Golfklub reddet fra konkurs

Der er jubel i Sct. Knuds Golfklub i disse dage. Klubben er via en hemmelig investor og beundrer reddet fra den konkurs, som klubben havde direkte kurs imod på grund af en stor gæld i sit klubhus.

- Vi har armene over hovedet. Der er lavet en aftale, hvor vores gæld i Arbejdernes Landsbank er blevet nedskrevet yderligere, og så har en privat investor ydet os et lån af på en 10-årig periode. Nu indkalder vi til ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen skal have mandat til, at klubben overtager klubhuset fra det anpartsselskab, der ejer huset i dag, siger Jørn Nielsen til TV 2 Fyn.

Den private investor, der yder klubben et nyt lån, så den kan komme ud af gælden til Arbejdernes Landsbank, ønsker at forblive anonym, oplyser Jørn Nielsen, formand for Sct. Knuds Golfklub.

Golfspillerne stod i realiteten med ryggen mod muren, eller "begge ben i en konkurs", som Jørn Nielsen udtrykker det.