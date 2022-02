Hemmelige dokumenter afslører: Sexkrænkelser har stået på i årevis i Nyborg

Lars Svenningsen henviste blandt andet til, at kommunens egen interne arbejdsmiljøundersøgelse med 1740 deltagere kun afdækkede, at seks medarbejdere havde følt sig krænket.

- Jeg kan på ovenstående baggrund ikke genkende det generelle billede, du beskriver i din henvendelse. Det er vigtigt for mig at gentage, at der er nul-tolerance overfor chikane, skrev han blandt andet.

Orientering om møde

Kommunaldirektøren videregav også en hilsen fra vicekommunaldirektøren, der udtalte, at han var dybt berørt og tog henvendelsen alvorligt, og Lars Svenningsen oplyste samtidig, at han efter samtale med medarbejdere kunne oplyse, at de omtalte krænkelses-skilte var blevet misforstået og faktisk var tænkt som en sympati over for Me Too-bevægelsen.

Han orienterede samtidig om, at der ville blive holdt et møde mellem vicekommunaldirektøren og de medarbejdere fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen, der deltog i julefrokosten.