Her er der størst risiko for lukning af Storebælt

Ifølge vindprognosen fra DMI forventes den største risiko for vindstyrker over 25 meter i sekundet i perioden fra torsdag aften klokken 20 til klokken 02 natten til fredag.

Da vinden ifølge prognosen stiger igen fredag morgen, vil der være risiko for, at broen lukker i tidsrummet fra fredag morgen klokken 06 til fredag eftermiddag klokken 14.

Allerede når middelvinden når op på 10 m/s lukkes forbindelsen for påhængskøretøjer under 750 kilo. Der vil ifølge prognosen være risiko for lukning for påhængskøretøjer fra torsdag formiddag til sent lørdag eftermiddag.