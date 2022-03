Historisk stor lønaftale: Syv millioner kroner til sosu'erne

I en pressemeddelelse skriver fællestillidsrepræsentant for FOA, Malene Koldsø, at hun er stolt af den nye lønmodel, som hun ser som en stor anerkendelse af den indsats og omsorg, der hver dag ydes hos de ældre.

- Kompetencer, erfaring og løn skal gå hånd i hånd. Jeg er så glad for, at mine kollegaer med den nye lønmodel og forhåndsaftale, vil opleve markante lønstigninger på hvert af de fire trin på kompetencestigen, siger hun.

Et hårdt presset område

Udover de tre millioner til løn og kompetenceudvikling, forventes det at yderligere fire millioner kroner tilføjes området. Pengene skal gå til afspadsering eller udbetaling af alle former for arbejdstidsbestemte særydelser, afhængig af medarbejdernes ønske.

- Vi står over for store rekrutteringsudfordringer, så der er i den grad brug for gode incitamenter for både at kunne rekruttere og fastholde veluddannede medarbejdere – og ikke mindst motivere unge til at tage en sosu-uddannelse, siger Hans Jørgensen, Sektorformand i FOA.



Det nære sundhedsvæsen har de seneste år været presset af et stigende behov for pleje og omsorg. Den nye aftale sikrer et historisk stort lønløft igennem en fremtidssikret og fleksibel model.

Aftalen træder i kraft med tilbagevirkning fra 1. september 2021