Torsdag var statsminister Mette Frederiksen (S) på besøg på Fyn. Hun besøgte Nyborg Gymnasium for at tale om skærmpolitik.

På Nyborg Gymnasium er det forbudt at lade sig forstyrre af mobiltelefonen og underholdende apps på computerskærmen.

Og det er den helt rigtige vej at gå for at skabe bedre trivsel og større fordybelse, mener Mette Frederiksen.

- Der er noget i den måde, vi bruger telefonerne og skærmene på, der gør os syge, sagde hun, da hun indtog scenen på gymnasiet.

Fra eleverne var der både ros - men også ris til den udmelding.

Hør, hvad eleverne i Nyborg spurgte Mette Frederiksen om i videoklippet øverst i artiklen.