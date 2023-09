Hør larmen fra giftgrund: Ulla Billum vil have ryddet op nu

Ud over larmen hænger der en fæl fenollugt i næsen - nogle dage værre end andre.

- Vi er glade for at bo tæt på byen, vi har vænnet os til støjen fra motorvejen, og vi har det fint med, at de unge fester og der bliver bygget nyt i området, men i øjeblikket lugter det voldsomt, siger Ulla Billum, der ellers ikke opfatter sig selv som miljøaktivist, og hun har helle intet mod de nye butikker på grunden.

- De er en del af udviklingen, siger Ulla Billum.

Hun har været i dialog med kommunen, der har indskærpet entreprenørfirmaet P. Olesen og Sønner kun at fjerne de betondæk, der indkapsler forureningen, når vinden har retning væk fra boligområdet.

Dampe

- Det værste er de afdampninger, der er fra giften og kommunens svar. De skønner, vurderer og tænker, men kommer ikke med nogen klare svar på, hvad det er for en fare, vi udsættes for, siger Ulla Billum.

Det var Venstre, der har absolut flertal i Nyborg Byråd, som besluttede, at der ikke skal ryddes op. Det gjorde man med henvisning til Region Syddanmarks undersøgelse af forureningen, der ikke truer grundvand eller søer i området. Desuden konkluderer regionen med opbakning fra Miljøstyrelsen, at forureningen, der har retning mod Storebælt, reduceres kraftigt inden den ender med at blive fortyndet i Storebælt.

Tag ansvar politikere

- Det blev meldt klart ud, at man kun ville bygge ovenpå de eksisterende fundamenter og ikke ville gå i jorden, men man har udført masser af jordarbejde, der frigiver lugte, siger Ulla Billum.

Hun mener heller ikke, nogen har vurderet, hvad der sker med forureningen, når 1800 betonpæle rammes ned i den forurenede jord frem mod udgangen af november.

Op til kommunalvalget lovede Venstre, at der vil blive renset op, hvis der senere skulle blive råd til det, og at den værste forurening er placeret under de nye parkeringspladser. Det vil sige, at oprydningen kan ske uden, at inddrage det nye centerbyggeri.

- Det kommer jo aldrig til at ske, at man lukker et butikscenter for at rense op. Det burde ske nu, og det passer jo ikke, at vi ikke har råd. For ingen generationer har levet rigere end vores generation. Det var kommunerne, der ejede Tjærekompagniet, og den manglende oprydning er noget byens politikere vil blive husket for, ligesom alle de gode ting, der sker i Nyborg. Det er helt forståeligt, at der ikke er råd her og nu, men det burde være ulovligt at bygge på så forurenede grunde, og politikerne burde lægge en plan for oprydningen, siger Ulla Billum.