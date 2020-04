Hollænder fanget på Fyn: Jeroen bor i sin bil på tredje uge

På parkeringspladsen ved togstationen i Nyborg har den samme belgisk indregistrede bil holdt parkeret i flere uger. Men den er ikke forladt. Bilen er omdannet til et midlertidigt hjem for Jeroen Lasonder, som er strandet her på Fyn.

- Jeg har været her siden den 20. marts eller deromkring, fortæller Jeroen Lasonder, som er hollandsk statsborger, men under normale omstændigheder er bosiddende i Antwerpen i Belgien.

Læs også Presset fynsk bryghusejer leverer personligt øl lige til døren

Bilen bærer tydeligt præg af, at den har tjent som hollænderens hjem i flere uger. Inde i bilen har skrald hobet sig op. Så meget at Jeroen Lasonder ikke længere kan se ud af bilruderne.

- Jeg kan ikke køre på denne måde. Jeg skal kunne se i sidespejlet på højre side, ellers er det ikke sikkert at køre. Og det er nok heller ikke lovligt.

Troede at grænsen var lukket

Hollænderens bil tjener ikke som et særligt godt hjem, og årstiden har også sat sit præg.

- Det var lidt koldt om natten i starten. Jeg har været et par gange på stranden. Det er svært uden vand og strøm, fortæller Jeroen Lasonder og forklarer, at det heller har været muligt at tage et brusebad.

Men så må der improviseres:

- Jeg må spritte mig af.

Jereon Lasonder skulle nu have været i det nordlige Sverige i et hus, som han har arvet. Men da han hørte, at Danmark havde lukket grænserne, troede han, at han var strandet her indtil grænserne igen åbner.

Han vidste dog ikke, at Sverige stadig havde åbne grænser for EU-borgere.

- Det er meget svært at få præcise informationer om, hvad der er åbent, fortæller hollænderen.

Kører videre i denne uge

Planen var for Jeroen Lasonder at sejle med færgen fra Helsingør til Helsingborg, men han troede ikke, at færgen sejlede.

Da TV 2/Fyns reporter, Preben Dahl, kunne fortælle ham, at den altså stadig sejler flere gange om dagen, vakte det glæde hos den strandede hollænder:

- Jeg vil afsted i morgen eller overmorgen. I hvert fald denne uge. Nå ja, det er allerede torsdag. Men jeg håber at komme afsted den kommende weekend.

Læs også Odense Zoo åbner ikke 1. maj alligevel

I de forgange tre uger er dagene flydt sammen, men nu skal der styr på dem, da rejsen mod nord nu kan fortsætte. Bilen skal dog også være klar til at fortsætte rejsen.

- Hvis jeg er klar nu, og den ikke vil starte, så er jeg lige vidt, siger Jeroen Lasonder.

Hollænderens bil får en gang strøm fra TV 2/Fyns egen bil, så den kan starte og bringe ham videre på sin rejse. En rejse forhåbentlig uden flere forsinkelser.

- Det håber jeg.