Hoteldirektør jubler over plan for genåbning: - Vi er så klar

De nærmere detaljer for, hvad og hvordan der lempes på coronarestriktionerne, er afgørende for hverdagen på hotellet, hvor meget skal planlægges og koordineres. På den måde kan man nu endelig planlægge sommerens bemanding, ferier og konferencer.

- Vi ser frem til at få gæster på torsdag, men vi er så umådeligt glade for, at vi nu endelig har fået nogle klare linjer for, hvad fremtiden bringer os.



Alle testes inden arbejde

Ifølge direktør Jan Grimstrup Larsen vil hotellets ansatte blandt andet tage en coronatest, inden de møder på arbejde, så der ikke sker nogen smittespredning. Med andre ord er det hele parat til gæster.

- Vi er så klar. Vi har øvet os og trænet, og vi har forberedt os rigtig lang tid på den her dag, siger direktøren, der ligesom sine ansatte glæder sig til at komme op i gear:

- Det er euforisk at komme på arbejde og se, at vi faktisk er flere på arbejde i stedet for bare nogle få stykker.