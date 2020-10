Hoteldirektør om hjælpepakker: - Vi ved stadig ikke, om vi er købt eller solgt

Sent tirsdag aften indgik regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier en aftale, der forlænger hjælpepakkerne frem til 31. januar 2021.

Hjælperpakker, der ifølge Jan Grimstrup Larsen, som er direktør på Hotel Nyborg Strand, ikke har den ønskede effekt.

- Udfordringen er, at man nu kigger ind i at lave en hjælpepakke, som vi fortsat ikke har nogen lovtekst på, siger han.

Selvom han er glad for, at der er kommet en aftale på plads, peger han særligt på et kritikpunkt.

- Jeg har nu gået i tre en halv måned og ventet på lovteksten på den hjælpepakke, der kom i sommers. Det vil sige, at vi ved ikke, om vi er købt eller solgt, siger han og fortsætter:

- Det vidste vi ikke i går, og det ved vi faktisk heller ikke i dag. Så længe der ikke foreligger en lovtekst, kan jeg ikke læse op på, om jeg faktisk kan bruge det her til noget som helst.

Brug for lønkompensation

Ifølge Sten Slot, der er formand for Horesta i Syddanmark, er hjælpepakkerne ikke tilstrækkelige.

- Der mangler lønkompensation, og det betyder, at nogle er nødt til at fyre ansatte, siger han.

Før coronakrisen havde Hotel Nyborg Strand 110 fastansatte plus elever. I dag er de nede på omkring 70 plus elever.

- Vi er rigtig glade for det, vi fik i foråret. Vi fik noget lønkompensation og noget kompensation for faste omkostninger. Men siden 9. Juli har vi fået nul kroner, og det betyder, at vi er på herrens mark i forhold til vished om, hvad det er, vi kigger ind i, siger Jan Grimstrup Larsen.

Ifølge Sten Slot burde man lave et oplevelsesfradrag, ligesom man har gjort det med håndværkerfradraget.

- Så kunne folk gå ud og bruge nogle penge i vores branche, der virkelig er i knæ nu, siger han.

En usikker fremtid

Hos Hotel Nyborg Strand forventer de i november at omsætte for omkring 10 procent af det, de omsatte for i samme periode sidste år.

Det er kejserens nye klæder, indtil jeg ser, hvad det indebærer. Jan Grimstrup Larsen, direktør på Hotel Nyborg Strand.

At der endnu ikke er en lovtekst, der fortæller hotellerne hvor de står, giver ifølge Jan Grimstrup Larsen en enorm usikkerhed i branchen.

- Det er kejserens nye klæder, indtil jeg ser, hvad det indebærer. Lad mig se, at kejseren har klæder på. Så er det fint, og så vil jeg også kunne skabe noget mere tryghed internt i blandt mine ansatte, siger han.

Han påpeger, at branchen har hårdt brug for hjælp.

- Vi har behov for vished, og vi har behov for klare udmeldinger, siger han.

Hvor længe hotellet kan overleve, som situationen er nu, kan direktøren ikke sige, før han ved præcist, hvordan hjælpepakkerne kan hjælpe hotellet.

- Vi har ikke tænkt os at bukke under, men det vil give os en nemmere planlægningsfase og vide, hvad vi har at forholde os til, siger han.

