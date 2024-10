Men hvad koster det egentlig at købe ind så man har til for eksempel 100 børn?

Det satte vi os for at undersøge. Efter princippet om at hvert barn kun må få ét stykke slik købte vi blandet slik nok til 100 børn. Indkøbet blev foretaget i Netto. Og den samlede pris er dermed udelukkende et udtryk for, hvordan det kan se ud.

Den samlede pris var 225,50 kroner. Skulle man handle ind til at være klar til 200 børn, skal man altså være klar til at betale en pris på op mod 450 kroner.