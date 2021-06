I kritisk tilstand: Bevidstløs mand reddet op af vandet ved færgeleje

Da den 47-årige mand blev reddet op fra vandet, var han bevidstløs og havde ikke puls.

- Men de får faktisk gang i hjertet igen, og da ambulancen kort tid efter ankommer, og redderne overtager førstehjælpen, har han puls, siger Henrik Krøjgaard, vagtchef ved Fyns Politi.

Politi og ambulancereddere har efterfølgende vurderet, at manden har haft hjertestop, og at han har ligget i vandet i op til ti minutter.

Kritisk tilstand

Manden blev derefter kørt på OUH, hvor han fortsat befinder sig i kritisk tilstand.

Vagtchefen har masser af ros til de personer, der reddede den bevidstløse mand op af havnen.

- De har gjort alt rigtigt, så lad os håbe, at det fører til, at han overlever. Det kan være svært, når han har ligget så længe i vandet. Men de har gjort et rigtig godt stykke arbejde, siger Henrik Krøjgaard.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 17.32.