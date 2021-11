I ti dage kunne borgmesteren kalde sig genvalgt, men så tog 'borgmesterdræberen' sin hævn

- Ved du, hvad det her betyder?, spurgte V-gruppeformanden kollegaen fra Dansk Folkeparti.

Carsten Kudsk nikkede og fandt hurtigt plads ved langbordet. Det var klart for enhver, at Venstre og Dansk Folkeparti nu havde mulighed for at vriste borgmesterkæden fri af S-borgmester Erik Christensens nakke.

Men grundlaget var skrøbeligt.

Magten lå i hænderne på det nyvundne, 13. mandat, som nu tog ordet og gjorde det klart, at han ikke ville acceptere, at Venstre brugte ham til at agere egenrådige.

Jan Reimer Christiansen krævede en bred konstituering, hvis han skulle pege på en blå borgmester.

Med andre ord: Socialdemokraterne, som endnu ikke vidste, at de var blevet et byrådsmedlem færre over natten, skulle gå med til at krone en anden borgmester end deres egen.