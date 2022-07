Idémanden: Touren kan vende tilbage til Danmark

Tour de France kan i fremtiden endnu en gang få sin start med flere etaper i Danmark.

Sådan lyder det fra erhvervsmanden Joachim Andersen, der sammen med vennen Alex Pedersen for ti år siden fostrede idéen om at få Tour-starten højt mod nord til Danmark.

Selv om det tog mange år at få overbevist Tour-arrangøren ASO, så er døren nu slået ind, og det kan resultere i en gentagelse.

Joachim Andersen deltog søndag i en reception med ASO-toppen inklusiv løbsdirektør Christian Prudhomme. Til receptionen overdrog København Grand Depart-stafetten til Bilbao, hvor Touren begynder i 2023.

- Jeg sagde til ASO-folkene, at nu er vi forhåbentlig der, hvor vi kan sige "hvornår", skal det ske igen. Og ikke "om" det skal ske.

- Så grinte han (Prudhomme, red.), og sagde; "ja, det kan vi godt", siger Joachim Andersen.

Han fortæller, at hele ASO-toppen er begejstret for Danmarks bidrag til årets Tour.

Holdpræsentationen i Tivoli bliver betegnet som den bedste nogensinde, og folkemængderne langs vejene på de tre danske etaper er også gået rent hjem hos ASO, fortæller Joachim Andersen.

- De internationale medier gik jo også bersærk over de mange tilskuere, og det betyder altså også noget for franskmændene, siger den danske Tour-idémager.

Dagene i Danmark blev efterfølgende fulgt op på de franske landeveje med fire danske etapesejr og en Jonas Vingegaard øverst på podiet i Paris.

ASO var før starten i Danmark bekymret for at placere starten langt mod nord, da det ville betyde, at der skulle indlægges en hviledag tidligt i løbet for at få fragtet rytterne til Frankrig.

Der var gode intentioner fra dansk side, men det var uvist, hvordan det hele ville folde sig ud i virkeligheden.

- Christian (Prudhomme, red.) har fortalt mig, at grunden til, at det tog så lang tid at få Touren til Danmark, var, at man skulle opbygge en relation.

- Touren er jo ASO's barn, og det er klart, at hvis man skal låne sit barn ud til nogen, så vil man gerne være sikker på, at det bliver behandlet ordentligt, og derfor tog det så lang tid.

- Da jeg i går sagde tak til Christian for, at vi måtte passe deres barn i tre dage, så var svaret "anytime", siger Joachim Andersen.

Danskeren vil fortsat pleje sine tætte relationer til ASO-toppen igennem sin plads i sammenslutningen af løbsarrangører (AIOCC).

Hvornår endnu en dansk Grand Depart kan komme på tale er dog endnu for tidligt at sige, da det kræver en del forberedelse.

Joachim Andersens gode ven Ed Buchette var med til at få Tour-starten til Luxembourg i 1989 og igen i 2002. Så Joachim Andersen mål er at slå sin ven og få Touren tilbage, før der er gået 13 år.

- Det skal modnes. Ingen er endnu taget i ed i forhold til at være en del af det.

- Min og Alex' (Pedersen, red) indgang til det var, at vi skulle tilgodese så mange danskere som muligt, så de kunne komme ud at se cykelløb, siger han.

Da Joachim Andersen var med til at få Giro d'Italia-starten til Herning og Horsens i 2012, gik ruterne langs den jyske vestkyst og i Midtjylland.

Tour-feltet begyndte i år med en enkeltstart i København, inden 2. etape gik fra Roskilde til Nyborg, mens Vejle og Sønderborg var henholdsvis start- og målby på 3. etape.

- Her til Touren lavede vi en øvelse, hvor vi skulle så tæt på den dansk-tyske grænse som muligt.

- Dermed ikke sagt, at det skal være de samme byer, hvis vi får Touren igen. Hvis andre byer vil deltage, og vi kan få det til at passe logistisk, så kan de også få deres helte og et cykelløb at se på deres lokale veje, siger Joachim Andersen.