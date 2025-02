Ikonisk mølle lyses op med stort lysshow

- 15 skudhuller i et havehus, et sted som i forvejen er kendt for at huse bander, og hvor alvorlig kriminalitet pågår. Jeg tror ikke, der skal meget fantasi til at finde ud af, hvor det her det stammer fra.

Han opfordrer til, at man fra landspolitisk side tager hårdere fat om problematikken med bander, der i nogle områder regerer i kolonihaver.

- De stakkels haveforeninger, som kæmper med banderne, har ikke redskaberne til at skille sig af med dem. Det er jo det, der skal til, for at vi kommer dem til livs.

TV 2 Fyn har forsøgt at komme i kontakt med ejeren af den have, der søndag blev beskudt. Han afsluttede dog opkaldet, da journalisten præsenterede sig.