Inge håber på politisk velvilje: Kørte direkte forbi OUH, da hendes mand var indlagt i Svendborg

Igennem tre måneder indtil sin mands død måtte Inge Bünning hver dag samlet køre 130 kilometer frem og tilbage for at besøge sin mand.

På vejen til Svendborg passerede hun hver dag OUH. Dertil ville turen frem og tilbage kun have været 50 kilometer.

Flere forslag i spil

Men der kan nu være håb for Inge Bünnings frustration. Den seneste måned har repræsentanter fra Region Syddanmark holdt borgermøder i henholdsvis Assens, Svendborg og senest i Nyborg. Her er flere scenarier for en mulig fordeling af patienter til de to fynske sygehuse blevet fremlagt for borgerne.

Hvordan Region Syddanmark vil fordele patienterne, er endnu ikke blevet meldt ud. Men noget tyder på, at der er ændringer på vej. Ifølge TV 2 Fyns oplysninger hælder et flertal i Regionsrådet til at opgive den nuværende geografiske fordeling, som i flere år er blevet stærkt kritiseret.

Så Region Syddanmark lægger altså op til at se på problemet med den lange afstand til sygehuset og har sat flere forslag i spil.

- Det vigtige er, at Svendborg Sygehus er et rigtig godt sygehus for de patienter, som bor tættest på sygehuset på Sydfyn og øerne. At det er der, man kan få hjælp, hvis man skal indlægges. Og så handler hele den her proces også om at se på, hvilke funktioner der kan placeres i Svendborg, både til gavn for Sydfyn, men måske også hele Fyn, siger formanden for Region Syddanmark, Stephanie Lose (V).

- Er alle scenarier stadig i spil?

- Jeg synes, det er svært at forestille sig et scenarie, hvor vi slet ikke ændrer noget. For kigger vi til Vestfyn og Nordøstfyn har de rigtig langt til Svendborg, så jeg tror, der kommer til at ske nogle ændringer, siger Stephanie Lose.



Betydning for flere tusind fynboer

Et af forslagene går på at fordele patienterne geografisk, så man kan køre til det nærmeste sygehus. Det vil betyde, at 125.000 borgere fra Assens, Kerteminde og en del af Faaborg-Midtfyn og Nyborg kommuner vil kunne køre til OUH.

Med det nye forslag vil Svendborg Sygehus have et mindre opland og kun skulle betjene omkring 100.000 borgere. Til gengæld vil der blive tilført ekstra specialfunktioner, så sygehuset bliver fagligt bæredygtigt.

Eneste problem ved det nye forslag er økonomien. Region Syddanmark har hidtil budgetteret med et mindre antal sengepladser på det nye OUH, så det svarer til den nuværende særlige geografiske opdeling.

- Man kan jo godt se uhensigtsmæssighederne ved fordelingen, når man kigger på et kort over Fyn. Men på det nye OUH er der ikke plads til 60 ekstra senge, så derfor skal der bygges ud, og det er til en sum, som svarer til 150 millioner kroner, siger Kurt Espersen, der er koncerndirektør ved Region Syddanmark.

Håber på politisk omlægning

I Grønnemose håber Inge Bünning, at politikerne beslutter sig for en omlægning, så patienter blot skal køre til nærmeste sygehus. For hun vil ikke risikere igen at skulle passere OUH for at køre til Svendborg Sygehus, hvis uheldet skulle være ude.

Men hun håber nu på det bedste.



- I dag kan man sige, at jeg er skuffet over velfærdssystemet, og at det ikke har virket som det skulle. Så jeg mener selvfølgelig, at politikerne skal beslutte, at alt hvad der hedder akutte indlæggelser skal ske på det nye OUH, siger Inge Bünning.

Inge Bünning skal dog vente på en afklaring lidt endnu. På regionrådsmøde den 26. september tager politikerne endeligt stilling til beslutningen om påtageområder og profil for Svendborg Sygehus.

Inden patienter kan køres til Nyt OUH, skal byggeriet først stå færdigt. Men i midten af juni blev det meldt ud, at byggeriet endnu en gang kan blive forsinket.