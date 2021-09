Ingen ledige ville være opvasker eller tjener

- Vi kan jo se, at vi er et af de steder i Danmark, der lykkedes allerbedst med at få folk i job, og derfor tror jeg, at det her er ét redskab. Vi er klar til at lave de planer og tage de redskaber i brug, der skal til for at folk kommer ud og får et arbejde, siger Sonja Marie Jensen



Uenighed om møde

Hos 3F Østfyn mener man dog ikke, at tingene er helt så enkle. Ifølge formanden, Tonny Fejerskov, har fagforeningen haft en anden opfattelse af formålet med mødet 1. september.

Han anfægter desuden jobcenterets metode.

- De siger, de har 80 jobs. Hvorfor har de ikke henvist nogle af alle deres ledige til de jobs? Hvorfor har de ikke slået de jobs op på Jobnet, spørger han.

3F-formanden peger på, at det ikke var alle stillingerne, som jobcentret havde med, der passede til de ledige.

- Det kan godt være, at man får folk ud i et arbejde, men det vil ikke være folk, der er motiveret for det, siger han og tilføjer på den anden side, at han ikke mener, at der er eksempler på medlemmer, der ikke vil tage et job.