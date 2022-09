Ingen sigtes efter FCK- og Brøndby-konfrontation på fynsk rasteplads

Politiet har ikke sigtet nogen, efter at FCK-fanbusser ifølge FCK søndag aften blev angrebet af maskerede Brøndby-fans.

- Vi har ikke nogen sigtelser og ingen anholdte, siger Fyns Politis vagtchef Milan Holck Nielsen.

Politiet har dog registreret navnene på de tilstedeværende, da politiet efterfølgende fik stoppet dem ved afkørslen ved Knudshoved - lige før Storebæltsbroen.

- Hvis der så efterfølgende kommer noget sagsmæssigt, kan vi dokumentere personerne, siger vagtchefen.

Der er ikke meldinger om, at nogen skal være kommet til skade.

Det var, efter at FC København havde spillet kamp i Herning og Brøndby i Viborg, at det endte med et sammenstød på rastepladsen ved Rønninge på Fyn.

Begge fodboldklubbers fans var på vej mod Sjælland. Men Storebæltsbroen var søndag aften midlertidigt lukket.

Ifølge FCK holdt alle busser med FCK-fans på rastepladsen for at lade de busser med Brøndby-fans, man allerede havde passeret på motorvejen, køre udenom - og derved undgå en mulig konfrontation i køen på grund af brolukningen.

Politiet afspærrede ifølge FCK indkørslen til rastepladsen.

- Af uforklarlige årsager fik en enkelt Brøndbybus tvunget sig adgang gennem afspærringen og kunne derefter angribe busserne med F.C. København-fans.

- Heldigvis kom ingen til skade under angrebet, og situationen kom relativt hurtigt under kontrol, skriver FCK på Facebook.

Politiets vagtchef fortæller, at politiet kunne konstatere, at der var brugt en del pyroteknik - det kan være romerlys eller fyrværkeri. Men ingen er altså sigtet, da politiet ikke ved, hvem der har brugt det.

- For at du kan sigte nogen, skal du selvfølgelig kunne dokumentere, at det er dem, der har brugt det, siger Milan Holck Nielsen.