Inger Støjberg efter kritik af Nyborg Fængsel: - Det er meget alvorligt

En indsat, der havde stikvåben i sin celle, selvom personalet kendte til det. Vold i hverdagen. Og ansatte, der ikke føler sig trygge ved at gå på arbejde. Ifølge Arbejdstilsynets rapporter er der mange ting, der ikke fungerer i Nyborg Fængsel.

- Jeg mener, at det her er meget, meget alvorligt, siger Inger Støjberg til TV 2/Fyn.

Også i Socialdemokratiet ser retsordføreren bekymrende på rapporterne.

- Det er en dårlig situation, siger Jeppe Bruus.

Kræver flere betjente

Det er ikke altid, at Venstre og Socialdemokratiet er enige, men når det kommer til problemerne i landets fængsler, er de enige om, hvor løsningen skal findes: flere fængselsbetjente.

- Vi er inde i en periode, hvor der kommer flere indsatte. Desværre samtidig med at der har været færre ansatte, siger Jeppe Bruus.

I Fængselsforbundet er man klar over, at Nyborg Fængsel bare er ét af de steder, hvor der er problemer. Men også at det er et af de steder, hvor det står værst til.

- Vi har ikke mandskab til at drive forretningen. I Nyborg sørger vi for, at der ikke er nogen, der løber over ringmuren, og at der er en i hver celle om aftenen, når vi låser døren. Men det er også det, siger Bo Yde Sørensen, der er formand for Fængselsforbundet.

Ifølge Jeppe Bruus er de i gang med det arbejde, der gerne skal få flere fængselsbetjente ind i landets fængsler.

- Vi har lavet en plan, som løber frem til 2021. Den følger vi meget nøje. Det handler om at få uddannet flere og kunne fastholde nogle af de gode medarbejdere, som vi har ansat. Der har vi en udfordring i forhold til arbejdsmiljøet, så de ældre ansatte rent faktisk bliver, siger han.

Vil ikke kopiere Norge

Spørger man Fængselsforbundets formand, handler det – udover flere betjente – om en ændring i måden, vi arbejder med de indsatte på.

- Vi bliver nødt til at få det bedste ud af den tid, de er her. Vi må prøve at få nogle bedre mennesker ud af det, så de ikke går ud og fortsætter deres kriminelle løbebane, siger Bo Yde Sørensen.

Ifølge ham vil det nemlig betyde, at de indsatte og ansatte kan arbejde mere med forholdet til hinanden. En væsentlig del – sammen med de fysiske omgivelser – til at få tingene til at fungere i fængslet, mener han. På trods af at det i Arbejdstilsynets rapporter fremgår, at de ansatte ikke føler, at der er tid til at arbejde på en relation til de indsatte, siger Inger Støjberg:

- I dag arbejder man meget med relationen mellem ansat og indsat. Når det er sagt, så har jeg ikke meget fidus til at gøre det til så gode forhold, at det nærmest er en badeferie.

Heller ikke Jeppe Bruus mener, at de indsatte skal have for gode forhold.

- Vi skal gerne sørge for, at du er motiveret til at flytte dig, når du sidder i et fængsel. Men det er klart, at de, der ikke er motiverede, og de, der er barske, må have en rimelig kontant afregning.

Nye tiltag på vej

I Nyborg Fængsel mener institutionschefen, at de er på vej i den rigtige retning. Og der er nye tiltag på vej i fængslet.

- Det er særligt at få medarbejdere og indsatte tættere på hinanden. Få struktureret hverdagen og få delt oplysninger med hinanden, så man altid ved, hvad der foregår, og hvad der er risikosituationerne. Så man kan forebygge, at der sker noget overhovedet, siger Henrik Marker.

Nyborg Fængsel har frist i maj og juni til at aflevere skriftligt materiale til Arbejdstilsynet og få rettet op på deres forhold, fortæller Henrik Marker og tilføjer:

- Så vi har god tid til at nå det og sætte det i værk.