Isvinter på museet: Niårige Elias hugger skulpturer i historiens navn

Men selvom Peter Bredal er en stor flådehelt i museumsinspektørens øjne, er det ikke alle, der er lige så bekendte med den lokale maritimhistorie.

- Jeg tror ikke, at det er historien, der trækker for børnene lige nu. Det er mest bare at kunne hugge i isen, siger Elias’ far Henrik Kondrup og fortsætter:

- Vi er her, fordi det er lokalt, og der sker noget i byen. Så skal vi ned og prøve det og støtte op om de tiltag, der nu er i byen, siger han.